Ana Castela, 22, explicou porque adiou uma apresentação prevista para neste sábado (10) em São Sebastião (SP) por "motivos de saúde".
A cantora publicou um Stories explicando o que a fez adiar o show. "Bom dia, gente! Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente, estou com cálculo renal, a famosa 'pedra nos rins', mas já estou me tratando, estou melhor e vejo vocês hoje no show às 19h."
Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês.Ana Castela
O show, marcado para neste sábado (10), será realizado neste domingo (11). O comunicado oficial destacou que a apresentação foi adiada em respeito a uma orientação médica direcionada para a artista.