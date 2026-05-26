-ana_castela_cantora.mp4 (1.3414700)\nO universo sertanejo e a paixão por veículos 'brutos' se encontraram novamente em Goiás. A cantora Ana Castela, de 22 anos, surpreendeu seus seguidores e o setor automotivo ao percorrer mais de 1 mil quilômetros de distância para realizar um upgrade exclusivo em sua caminhonete em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Conhecida por seu estilo autêntico e pela forte ligação com a vida no campo e o agronegócio, a "Boiadeira" não mediu esforços para buscar a excelência técnica e estética que o estado de Goiás, referência nacional em customização de veículos pesados, oferece.\nA escolha por Goiás não é por acaso. O estado consolidou-se como um dos principais polos de oficinas especializadas em preparação off-road e customização de caminhonetes de alto padrão no Brasil. A precisão nos detalhes e a capacidade de transformar modelos de fábrica em máquinas potentes e personalizadas atraem celebridades e entusiastas de todo o país.