Ana Cláudia Rocha cresceu ouvindo histórias dos pais, algumas reais, outras inventadas. Foi nesse ambiente, cercada por narrativas e pelo jornalismo, que aprendeu a observar as pessoas, encontrar beleza no cotidiano e ampliar o olhar sobre o mundo. Décadas depois, essa mesma sensibilidade passa a ocupar um dos espaços mais tradicionais do POPULAR. Após mais de 30 anos dedicados à reportagem, edição e produção de conteúdo no jornal, ela volta às páginas do Magazine como cronista, levando aos leitores textos marcados por memórias e cenas do dia a dia.\nA relação com a crônica começou antes de ela assinar uma coluna. Durante anos, como subeditora do Magazine, Ana Cláudia editou os textos de cronistas do jornal e passou a enxergar o gênero como um espaço privilegiado de reflexão. “Sempre considerei a coluna de crônicas um espaço nobre, muito mais do que de lazer, para o leitor”, afirma. Agora, retorna ao jornal em uma função diferente - substituindo o escritor André de Leones. “Retornar ao POPULAR agora, escrevendo neste espaço, é motivo de muita alegria. Uma honra estar ao lado de grandes nomes da literatura.”