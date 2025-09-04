-capital_cachoeira_caiaponia.mp4 (1.3308264)\nDurante o programa ‘Mais Você’, Ana Maria Braga mostrou as belezas naturais de Caiapônia, na região sul do estado. O município fica a cerca de 330 quilômetros da capital e está em terceiro lugar entre os maiores de Goiás. A apresentadora iniciou o programa, de terça-feira (2), com imagens das belezas naturais da cidade e demonstrou interesse de conhecer a 'capital das cachoeiras'.\nEnquanto as imagens eram exibidas, Ana Maria desafiou seu parceiro de bancada, o Louro Mané, a descobrir onde fica localizado o 'paraíso natural'.'Agora as imagens que abriram nosso programa hoje (2) são do município de Caiapônia. Nossa senhora! Parece um lugar longe daqui né?'.E Louro Mané responde em tom de curiosidade: Parece mesmo! Onde fica? Parece um lugar dos sonhos, daqueles de desenho animado.Olha essas cachoeiras.Onde é isso?',pergunta Louro.