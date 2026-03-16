Ana Paula Renault, Breno Corã e Leandro Rocha (Reprodução / gshow)\nAna Paula Renault, Breno Corã e Leandro Rocha se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (15), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (17).\nA formação do paredão começou no sábado (14), com a dinâmica 'Pedra, Papel e Tesoura'. Os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas e cada quarteto escolheu uma pessoa de outro grupo para ser emparedada.\nJonas tenta cavar expulsão de Ana Paula após fala sobre fetiche\nAlberto Cowboy conquista a terceira liderança no BBB 26\nBBB 26: entenda como será a dinâmica Máquina do Poder\nJonas, Jordana, Marciele e Gabriela emparedaram Boneco. O baiano, Solange, Breno e Chaiany elegeram Ana Paula. A loira, Juliano, Samira e Milena, por sua vez, escolheram Jonas.