O Sincerão desta segunda-feira (2) do BBB 26 (Globo) gerou um desentendimento entre os ex-aliados Ana Paula Renault e Babu Santana. Ambos intitularam um ao outro como a pessoa mais traidora dentro do jogo.\nA sister relembrou o episódio em que o ator a eliminou da prova do anjo e justificou a escolha afirmando que fez um "uni, duni, tê". Ela também deixou claro que o grupo começou a ruir após o brother trocar de quarto sem maiores explicações.\n"Tudo se concretizou quando você se utilizou do 'Uni, Duni, Tê'. Poderia mudar 'Babu Santana' para 'Babuni, Duni, Tê'. O maior traidor comigo e com minhas amigas, e com Juliano, é o senhor", ironizou a mineira.\nEm sua fala, Babu afirmou que fez a jogada para que Ana Paula não manipulasse o jogo. Ele ainda debochou, afirmando que saiu do quarto porque acha a voz da sister irritante e as histórias dela chatas.