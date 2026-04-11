O líder da semana Juliano Floss e sua aliada Ana Paula Renault se dirigiram ao quarto do líder do BBB 26 (Globo) logo após a formação de paredão desta sexta-feira (10). No cômodo, os dois ouviram as rivais repercutindo uma fala de Milena Moreira. Ambos conversaram com a sister sobre o caso.\nDurante a votação, Milena afirmou que não seguiu seu coração ao votar em Marciele Albuquerque, pois gostaria mesmo de mirar em Jordana Morais. O comentário foi tema de papo entre as moradoras do quarto Sonho de Voar.\nNo quarto do líder, Juliano e Ana Paula ouviram as adversárias analisarem a fala de Milena e concluírem que a sister foi cooptada e manipulada pelos aliados a trocar de voto. Na noite anterior, ela já havia deixado escapar a informação privilegiada que ganhou na terça-feira. Quando a recreadora infantil entrou no cômodo, o dançarino e a jornalista a advertiram.