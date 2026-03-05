As sisters Ana Paula Renault e Marciele Albuquerque tiveram um momento de fair play durante a festa de quarta-feira (4) no BBB 26 (Globo). Apesar de jogarem em lados opostos, ambas conversaram sobre a admiração mútua que existe entre elas.\nNa pista de dança, as duas comentaram que não concordam com quem aborda assuntos externos dentro do reality, como bandeiras políticas ou menções a familiares. Elas ainda brincaram, afirmando que o papo não significa que irá existir uma amizade entre as duas dentro da casa.\nAna Paula revelou que acha a paraense um ícone em sua região, por conta de seu trabalho no Festival de Parintins. Ela deixou claro que respeita Marciele e sua arte. A sister, por sua vez, afirmou que, fora da casa, é engajada com movimentos sociais e admira os posicionamentos da rival.\nUma coisa é o jogo dentro daqui, outra coisa é nossa vida lá fora. É aqui que conta. Eu jamais irei atacar sua arte ou o que você é lá fora", ressaltou Ana Paula, que foi respaldada por Marciele.