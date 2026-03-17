Nesta segunda-feira (16) à tarde aconteceu uma situação inusitada no BBB 26 (Globo). Samira Sagr atendeu o Big Fone, mas largou o aparelho antes de ouvir a mensagem, respondida por Ana Paula Renault. Após a confusão, o patrocinador decidiu premiar ambas as sisters.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nA ação oferecia R$10 mil reais para o sortudo que atendesse ao aparelho e mais R$ 10 mil caso a pessoa respondesse às perguntas de forma correta. Ana Paula faturou R$ 20 mil na brincadeira, mas como não foi ela quem tirou o telefone do gancho, a produção do programa deliberou se ela poderia receber o prêmio.\nDurante a edição ao vivo, Tadeu Schmidt brincou com o ocorrido e avisou que, caso a ligação fosse uma mensagem do jogo, como paredão ou imunidade, quem teria a responsabilidade sobre a dinâmica seria Samira, mas como foi uma ação de patrocinador, a situação é diferente.