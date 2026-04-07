O sincerão desta segunda-feira (6) no BBB 26 (Globo) resgatou a primeira dinâmica de discórdia da temporada. Os brothers precisaram montar novamente a final dos sonhos, indicando o segundo e terceiro lugares em seus pódios pessoais e Ana Paula Renault surpreendeu ao trocar Samira Sagr por Juliano Floss.\nA atividade gerou discussões entre os oito sobreviventes do confinamento. Emparedadas, Jordana Morais e Marciele Albuquerque apontaram que Samira não ganha o programa, usando como argumento a mentira de 1º de abril que a sister espalhou.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\n"Eu vejo o jogo dela como sujo. Ela é uma pessoa sorrateira que muda personalidade a partir dos interesses pessoais dela aqui dentro. Ela foi capaz de inventar uma mentira que podia afetar o sonho de todas as pessoas aqui dentro", afirmou.