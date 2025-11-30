Parecia só uma fase. Bryan insistia em andar na ponta dos pés, e a família tratava como “mania de criança”. Com o tempo, vieram as dores fortes nas pernas e a dificuldade para brincar ou andar de bicicleta. “À noite ele sentia muita dor, precisava de massagem e até medicação para dormir”, lembra a mãe, a dona de casa Ana Carla Batista de Lacerda. O ortopedista confirmou que o problema era bem mais grave: um encurtamento muscular importante, tratado primeiro com fisioterapia e, depois, com cirurgia.\nHoje, aos 9 anos, Bryan voltou a brincar sem dor. A mãe faz um alerta: buscar ajuda cedo evita tratamentos mais invasivos. A história se repetiu com Maria Laura, também de 9 anos. Ela sempre caminhou sem apoiar o calcanhar no chão. Nem a observação da pediatra, nem meses de fisioterapia trouxeram melhora duradoura. Aos 7 anos, a frustração falou mais alto. “Comprei uma bota que ela sonhava, mas os pés ficaram vermelhinhos e cheios de calos”, conta a mãe, a pedagoga Karla Alves Borges Carvalhaes. Após avaliação, veio a indicação cirúrgica, seguida de semanas de gesso, meses de órtese e fisioterapia.