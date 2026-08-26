-VÍDEO: Andressa Suita barretão (1.3449072)\nAndressa Suita passou por um momento de susto durante uma cavalgada com o marido, Gusttavo Lima, em Barretos, no interior de São Paulo, na última terça-feira (25). Durante o passeio, o cavalo em que a influenciadora estava empinou de repente, fazendo com que ela precisasse se equilibrar para não cair.\nEm imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o animal de Andressa empina. O cavalo que estava ao lado, montado por Gusttavo Lima, também se movimenta e acaba se aproximando do animal da influenciadora.\nApesar do susto, Andressa conseguiu se manter firme sobre o cavalo e impressionou pela reação tranquila. O episódio chamou a atenção de quem acompanhava a cavalgada e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.\nGusttavo Lima faz show surpresa em bar de Goiânia e divide palco com Priscila Senna, Felipe Araújo e Hungria; vídeo