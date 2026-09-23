Com mais tempo no ar e a mesma essência descontraída que conquistou o público, o Angélica ao Vivo está de volta para sua segunda temporada. A partir desta quinta-feira (24), o programa será exibido toda quinta-feira, ao vivo, às 22h30, no canal por assinatura GNT e no Globoplay. Nesta nova leva de dez episódios, com o programa de estreia aberto para não assinantes, a atração chega com mais tempo de exibição, ampliando para 70 minutos de duração. O público acompanhará uma experiência ainda mais completa, mantendo o clima acolhedor de boas conversas ao redor da mesa, dinâmicas divertidas, muita música boa com uma banda ao vivo liderada por Aline Wirley e pratos saborosos preparados por André Marques.A recepção permanece calorosa: a cada semana, Angélica recebe três convidados especiais de diferentes universos para um jantar informal, sendo que um deles será mantido em segredo e anunciado ao vivo, logo no primeiro bloco do programa, após a anfitriã dar algumas pistas. No episódio de estreia, a apresentadora vai receber Ivete Sangalo e Lázaro Ramos. O outro nome será revelado no ar.“Nosso programa é feito de espontaneidade e boas energias, e isso essa dupla tem de sobra. Nada melhor do que esse axé pra nossa estreia”, celebra Angélica, que convida o público para entrar no clima de descontração a cada quinta-feira. “Se não for pra gente se divertir, a gente nem vem. Estamos aqui de verdade, fazendo o que a gente gosta, com quem a gente gosta, recebendo pessoas que às vezes nem conhecemos tão bem e que passamos a amar, ou que já conhecemos bem e ficamos animados em receber aqui. E ainda tem a plateia, que fica pertinho, todo mundo fica entrosado. O clima é muito gostoso e isso passa muito para quem está de casa”, acrescenta. A sintonia do trio de apresentadores continua sendo o coração da atração: André Marques assume a cozinha como o amigo que comanda as receitas da noite, enquanto Aline Wirley dita o ritmo com a banda ao vivo, embalando os temas debatidos com a trilha sonora ideal.“Nessa mistura de cozinhar e conversar, pode acontecer de acabar esquecendo alguma coisa. Ou de perder o timing da piada ou de deixar passar alguma coisa do ponto. Mas o legal é isso, porque na minha casa é assim, eu gosto de cozinhar pra muita gente e estou sempre falando, cozinhando junto, bebendo e rindo. Isso faz o programa ser bem orgânico, bem divertido, bem de verdade”, avalia André Marques. “Um programa ao vivo, por mais que tenha um roteiro, sempre abre espaço para o inesperado, e isso deixa tudo mais fresco e verdadeiro. Esse é um dos ingredientes que fazem do Angélica ao Vivo ser tão especial. Ele tem na essência uma dinâmica leve, descontraída e a música entra como um elo de conexão entre os convidados, suas histórias e também quem está em casa. A gente pensa no repertório com muito carinho. E, para mim, como cantora, é uma delícia poder transitar por diferentes estilos”, conclui Aline Wirley.Nas redes sociais do GNT e do Globoplay, Patrícia Ramos está de volta para mostrar tudo o que acontece nos bastidores, entregando muitos conteúdos com o elenco do Angélica ao Vivo e com os convidados: “Cada programa é único e especial porque tem convidados e dinâmicas diferentes. A minha troca com a Angélica é muito boa e isso ajuda muito a me deixar cada vez mais à vontade, não só nos bastidores fazendo a cobertura para as redes sociais, mas também no palco. O público pode esperar tudo de melhor, porque nós temos um elenco incrível com a Aline cantando e o André cozinhando impecavelmente bem. Tem música, comida, bate-papo, risada, convidados incríveis, muitas histórias legais e inspiradoras.”