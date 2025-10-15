Prepare os drinques e reserve um lugar à mesa para um encontro especial e muito animado com Angélica nas noites de quinta-feira. A partir deste dia 16, o público está convidado a saborear encontros surpreendentes promovidos pela apresentadora com a estreia de Angélica ao Vivo, seu novo programa no canal por assinatura GNT, também disponível no Globoplay para assinantes do plano premium. O cardápio principal é a conversa, aquela que flui e revela o que realmente importa na vida.Para temperar o clima e garantir que a noite seja perfeita, Angélica reedita uma parceria de longa data. André Marques assume a cozinha, emprestando seu entusiasmo pela gastronomia e suas habilidades para assinar as comidinhas servidas a cada episódio. E, para embalar esses momentos, Aline Wirley comanda uma banda ao vivo garantindo a trilha sonora perfeita para as conversas, dando bossa e charme ao clima. Em dez episódios, a atração é uma verdadeira celebração à convivência, às trocas olho no olho e à amizade. Com um talento raro para costurar encontros improváveis, Angélica reúne nomes de diferentes gerações, estilos e trajetórias. O resultado são papos descontraídos, cheios de confidências, olhares cúmplices e gargalhadas, provando que o melhor da vida está no acaso de um bom encontro.“É um formato mais descontraído, espontâneo, onde as coisas acontecem como têm de acontecer. Claro que temos um roteiro, mas essa espontaneidade existe o tempo todo. Hoje, eu tenho muito mais segurança para estar num ao vivo com toda a experiência que eu construí ao longo desses anos”, afirma Angélica.“Tudo vai estar acontecendo de verdade: o André vai cozinhar de verdade, a Aline vai cantar de verdade, Angélica vai mergulhar nos papos que não temos controle para onde vão. A comida pode queimar, alguém pode desafinar, errar a letra da música, tudo pode acontecer! E o público vai estar vivendo tudo isso junto com eles, vai ser uma diversão”, acrescenta a diretora Daniela Gleiser. A dinâmica é simples e deliciosa: o jantar é apenas o pano de fundo para que as memórias, as paixões, as crises contemporâneas e até mesmo as bobagens que nos mantêm em pé venham à tona. “A ideia é se sentir em casa. Você está cozinhando e um assunto puxa o outro. Um ajuda aqui, o outro zoa ali. Se o rango não sair como planejado no ao vivo, essa será a grande verdade! Numa fase de muita coisa fake, acho que o ser de verdade vai ser o grande diferencial do programa”, aposta André.Aline Wirley destaca o papel da trilha sonora nesses encontros: “A música por si só tem esse poder de entrelaçar histórias, vidas, momentos. Ela ajuda a tornar uma ocasião ainda mais especial. E nesse programa, a música chega neste lugar de potencializar as histórias, as conversas, as trocas, e deixar fluir.”“Angélica ao Vivo é um projeto que reforça nosso compromisso com um entretenimento autêntico e envolvente, em um formato que é a cara do GNT. Angélica recebe seus convidados e promove conexões, tudo com a espontaneidade do ao vivo. E a presença do André Marques e da Aline Wirley traz ainda mais leveza e descontração para essas conversas. Nossa expectativa é que, ao resgatar a verdade e a intimidade dos encontros, um território afetivo proprietário do GNT, o programa se torne um convite irresistível para celebrar os prazeres simples da vida”, declara Patrícia Koslinski, Head de Conteúdo Variedades de Produtos Digitais da Globo. Angélica Ao Vivo tem roteiro de Edu Araújo, Carlyle Jr. e Mariliz Pereira Jorge, produção dos Estúdios Globo, apresentação de Angélica e direção de Daniela Gleiser. A direção de gênero é de Monica Almeida. A atração, exibida no GNT às quintas-feiras, a partir de 22h30, também estará disponível no Globoplay, para assinantes do plano premium.