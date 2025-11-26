Estreias\nZootopia 2\nEUA, 2025. Direção de Byron Howard e Jared Bush. Animação, 1h48. 6 anos, dublado. Buriti 1, às 16h40 e 19h (sábado e domingo, extra às 14h20). Buriti 2, às 16h, 18h15 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h45). Buriti 4, às 17h30 e 19h45. Buriti 5, às 15h, 17h10, 19h20 e 21h30. Cine Ritz 1, às 13h30 e 17h10, e 3D, às 15h20, 19h10 e 21h. Cineflix Aparecida 2, às 16h50, 19h10 e 21h30, e 3D, às 14h30. Cineflix Aparecida 5, às 15h, 17h20 e 19h40. CineMais Bougainville 1, 3D, às 14h e 18h50. CineMais Bougainville 4, 3D, às 16h45. CineMais Portal Norte 1, às 16h20, e 3D, às 14h e 18h40. CineMais Portal Sul 4, 3D, dubl., às 14h e 18h40. Cinemark Flamboyant 1, às 14h (sábado e domingo, às 13h50), 16h30, 19h10 e 21h30. Cinemark Flamboyant 4, às 14h30, 17h e 19h40 (sábado e domingo, às 12h, 14h30, 17h e 19h40). Cinemark Flamboyant 5, às 16h, 18h30 e 21h (sábado, extra às 13h30; domingo, extra às 13h15). Cinemark Flamboyant 6, às 15h15, 18h15 e 21h15 (sábado, às 12h15, 15h15, 18h45 e 22h; domingo, às 12h15, 15h45, 18h45 e 21h45). Cinemark Flamboyant 7, às 15h, 17h30 e 20h (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinemark Flamboyant 8, às 15h30, 18h e 20h30. Cinemark Passeio 1, às 15h, 17h30 e 20h (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinemark Passeio 2, às 14h30, 17h10 e 19h45 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinemark Passeio 3, às 15h30, 18h e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinemark Passeio 4, às 16h30 19h10 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 13h50). Cinemark Passeio 5, às 16h, 18h30 e 21h (sábado e domingo, às 13h30, 16h e 18h30). Cinépolis Cerrado 1, às 13h30, 16h e 18h30, e 3D, às 21h. Cinépolis Cerrado 2, às 13h, 15h30, 18h e 20h30. Cinépolis Cerrado 5, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. CineX Oscar Niemeyer 1, às 13h20, 15h15, 17h10, 19h05 e 21h (sábado e domingo, extra às 11h25). Kinoplex Goiânia 3, às 15h50 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h30), e 3D, às 18h10. Kinoplex Goiânia 4, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h (sábado, extra às 11h). Kinoplex Goiânia 5, às 17h40. Multicine Cidade Jardim 2 às 18h40. Multicine Cidade Jardim 3, às 15h15, 17h40 e 20h10 (sábado e domingo, às 14h30 e 16h50). Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.