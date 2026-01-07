MOSTRA TRUFFAUT POR COMPLETO\nAté dia 15, no Cine Cultura. Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa: 14 anos\nQuinta-feira (8)\n13h45:As Duas Inglesas e o Amor (François Truffaut, 1971, 130 min)\n16h15: A Mulher do Lado (1981, 106 min)\n18h30: Um Só Pecado (1964, 119 min)\n20h45: O Amor em Fuga (1979, 93 min)\nSexta-feira (9)\n14h: De Repente, Num Domingo (1983, 110 min)\n16h15: Na Idade da Inocência (1976, 104 min)\n18h30: O Quarto Verde (1978, 95 min)\n20h30: A Sereia do Mississipi (1969, 123 min)\nSábado (10)\n14h: O Garoto Selvagem (1970, 90 min)\n16h10: O Homem Que Amava as Mulheres (1977, 119 min)\n19h: Na Idade da Inocência (1976, 104 min)\nDomingo (11)\n14h: O Último Metrô (1980, 131 min.)\n16h40: As Duas Inglesas e o Amor (1971, 130 min)\n19h15: A Noiva Estava de Preto (1968, 107 min)\nPré-estreia