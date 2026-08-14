No Altas Horas deste sábado, dia 15, Serginho Groisman recebe Anitta, que participa pela primeira vez de um programa de TV ao lado do pai, Mauro Machado, e dos irmãos, Renan e Felipe Machado. A cantora, que lançou o álbum Equilibrium e está em turnê com o projeto, revela as inspirações por trás do trabalho e fala sobre o atual momento da carreira.A edição também reúne personalidades acompanhadas de familiares, como os primos Renata Ceribelli e Amaury Jr.; Thomás Aquino, ao lado do pai, José Aquino; e Lucas Leto, acompanhado da mãe, Maria Santos.Anitta fala sobre o processo pessoal que inspirou o novo trabalho. Depois de mais de quatro anos dedicada ao autoconhecimento, a cantora decidiu transformar em música as experiências vividas nesse período. “Depois de ter um tempo mergulhando em mim mesma, voltei para o Brasil para fazer esse álbum. Esse projeto me mostra inteira. Antes eu mostrava uma partezinha de mim. Agora sou eu toda”, explica. Segundo ela, o disco é atravessado por uma jornada pessoal e espiritual.No palco, Anitta apresenta canções como Mandinga, Deus Existe, Tudo Isso, Feitiço e Não Me Cutuca. A cantora ainda recebe Liniker para uma participação especial na interpretação de Caminhador.A presença da família de Anitta rende histórias curiosas e pouco conhecidas. Mauro Machado conta que percebeu ainda na infância da filha o talento para a música e para a dança. “Eu gostava muito de chorinho, e ela dançava muito perfeitamente, eu a via e já achava que ela seria artista”, relembra. Ao lado dos familiares, Anitta também resgata uma história surpreendente sobre a descoberta de Felipe, seu irmão por parte de pai, e sua relação com a participação da cantora no Altas Horas em 2017.A edição reúne ainda dois nomes do jornalismo e da televisão que, além de colegas de profissão, são primos de primeiro grau: Renata Ceribelli e Amaury Jr. Os dois compartilham histórias de suas trajetórias. Renata conta que está na Globo desde 1993 e no Fantástico desde 1998, depois de iniciar a carreira em afiliadas da emissora. Amaury, que também é padrinho da jornalista, relembra os primeiros passos na imprensa escrita e a trajetória que o levou a comandar um programa diário dedicado à vida noturna e às celebridades.Entre os atores, Lucas Leto participa ao lado da mãe, Maria Santos, e fala sobre a próxima novela das sete, Por Você, na qual interpreta o doutor Vitor. Ela recorda que o filho demonstrava, desde pequeno, o desejo de trabalhar na televisão e no teatro e conta que ela e o pai fizeram sacrifícios para investir na formação artística do jovem.Thomás Aquino também participa acompanhado do pai, José Aquino. O ator fala sobre a decisão da família de apoiar sua escolha pela carreira artística, apesar da resistência inicial do pai e da mãe. Thomás ainda relembra a infância ao lado dos quatro irmãos e a relação com os pais, que estão casados há 60 anos.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida.