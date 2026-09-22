-VÍDEO: Rick combina coordenadas de pouso com funcionário (1.3459112)\nO cantor Rick, da dupla com Renner, enviou um áudio a um funcionário para combinar o pouso do helicóptero em um condomínio em Rancho Queimado, na Serra de Santa Catarina. A autenticdade da mensagem, que circula nas redes sociais, foi confirmada pela assessoria do artista ao g1 de Santa Catarina. Rick e o empresário Bruno Avelar tinham um almoço marcado com o prefeito de São Joaquim, também na Serra de Santa Catarina, nesta segunda-feira (21).\nNo áudio, o cantor afirma que iria primeiro para São Joaquim e, depois, seguiria para Rancho Queimado, onde tem uma casa de campo.\nSe você puder ficar num lugar onde funciona seu celular, porque dentro do condomínio às vezes não funciona. Porque eu estou indo agora para São Joaquim, vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço, a gente vai para Rancho Queimado. Provavelmente a gente vai deve estar chegando por aí umas 3 horas da tarde, por aí, alguma coisa assim. Aí eu vou precisar que você dê as coordenadas para nós aí de localização para pousar tudo certinho, ok?”, diz o cantor.