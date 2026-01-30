Sai o leite condensado, entram o sal, o lemon pepper, a páprica e até a pimenta. Tradicionalmente ligadas ao paladar doce no Brasil, frutas como manga, abacaxi e banana passaram, nos últimos anos, a despertar novas curiosidades ao serem combinadas com temperos. A mudança de chave ampliou o repertório de sabores e conquistou o público. Em Goiânia, o novo hábito caiu no gosto popular e impulsionou pequenos negócios que apostaram na mistura, alguns deles transformados em franquias.\nO caso mais emblemático é o da manga, que deixou de ocupar o lugar de sobremesa para ganhar versões salgadas, picantes e cítricas, servidas em copos ou porções generosas, especialmente em shoppings, feiras e pontos de grande circulação. “A ideia da manga temperada veio da Flórida, onde esse consumo já é mais antigo. Como é uma fruta muito conhecida e aceita pelo brasileiro, tivemos a certeza de que daria certo aqui. A partir disso, adaptamos com temperos regionais e criamos a explosão de sabores que existe hoje”, explica Frederico Lopes, um dos sócios da marca goiana Balumango (@balumango).