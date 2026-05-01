No coração do território quilombola Kalunga, na comunidade Riachão, em Monte Alegre de Goiás, uma vida dedicada à coletividade ganha celebração. Aos 94 anos, Dona Procópia dos Santos Rosa, conhecida como Iaiá Procópia, será homenageada em evento neste sábado (2) que reúne comunidade, pesquisadores e lideranças para reconhecer sua trajetória como guardiã da cultura, da fé e dos saberes tradicionais no Nordeste de Goiás, região da Chapada dos Veadeiros.\nA programação acontece no Museu Iaiá Procópia, espaço criado na própria comunidade e que preserva memórias, objetos e histórias do povo Kalunga. A iniciativa envolve instituições culturais e educacionais e propõe não apenas reverenciar a anciã, mas também fortalecer a memória coletiva e reafirmar a importância do território quilombola para o Cerrado brasileiro.