A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza na próxima segunda-feira (11) uma programação especial para celebrar os 104 anos de fundação do município. Entre os destaques da festa estão uma mesa de 104 metros de comprimento, a distribuição gratuita de 5 mil bolos no pote e um desfile cívico com participação de cerca de 5 mil pessoas.\nAs comemorações começam às 8h, na Avenida Independência, em frente ao Aparecida Shopping, na região do Parque da Família. Segundo a prefeitura ao POPULAR, a mesa montada para a distribuição dos bolos simboliza os 104 anos da cidade. Além dos potes, haverá também um bolo simbólico de aproximadamente dois metros, utilizado para o tradicional corte comemorativo.\nApós o “Parabéns” à cidade e a distribuição dos bolos, será realizado o desfile cívico, que deve reunir estudantes das redes municipal e estadual, bandas marciais, apresentações culturais e representantes das forças de segurança.