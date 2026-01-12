A vitória em duas categorias de O Agente Secreto no Globo de Ouro representa um impulso decisivo na corrida pelo Oscar. Além de ampliar a visibilidade internacional do filme de Kleber Mendonça Filho, o prêmio funciona como um selo de prestígio junto aos votantes da Academia, especialmente em um cenário altamente competitivo. A lista dos indicados ao principal prêmio do cinema mundial será revelada no dia 22 de janeiro e a expectativa, segundo sites especializados, é que o longa protagonizado por Wagner Moura, receba pelo menos quatro indicações na festa.\n“O Globo de Ouro sinaliza que o filme e Wagner Moura podem ter a indicação ao Oscar. Torna mais factível essa possibilidade, sim. No entanto, os dois prêmios são diferentes no modo como funcionam. A mobilização para um prêmio do Oscar exige mais política. É necessária uma campanha intensa. O Agente Secreto é uma produção com muita força de marketing, que teve ótima recepção na crítica internacional, e isso facilita muito. Mas será outra batalha”, avalia o professor da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Rodrigo Cássio Oliveira.