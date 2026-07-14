O cantor Leonardo aprendeu a fazer Pix e testou a ferramenta enviando R$ 1 para um seguidor. Nas redes sociais, o internauta enviou mensagem para Poliana Rocha, esposa do cantor, e contou que era abençoado por receber o valor, mesmo que de teste. Poliana contou em tom de brincadeira que a novidade a deixou de “cabeça quente”, mas o cantor ficou animado.\nEle está vibrando. Mas nós somos abençoados, pensa na alegria. Fez Pix de R$ 1 para mim para testar”, escreveu o seguidor .\nO nome de quem ensinou o cantor a fazer a transferência bancária instantânea não foi divulgado, mas a novidade não agradou muito à esposa. “Tudo que eu não queria aconteceu. Leonardo acabou de me ligar e falou que ele aprendeu a fazer Pix”, comentou em tom de brincadeira Poliana Rocha.\n-Leonardo aprende a fazer PIX, liga para Poliana para contar, e ela brinca: 'Tudo que eu não queria' (1.3432572)