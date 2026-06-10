Após o sucesso dos encontros que marcaram as noites de quinta-feira no GNT e no Globoplay, a mesa mais disputada da TV já tem previsão para voltar. A segunda temporada de Angélica ao Vivo está confirmada para o segundo semestre, com aquele clima descontraído, animado e revelador que só a Angélica é capaz de promover.“Voltar a fazer um programa ao vivo depois de tanto tempo foi uma das experiências mais gostosas que vivi nos últimos anos. O programa cumpriu exatamente o seu papel: mostrar que a conexão real, ao vivo, é algo que as pessoas querem e precisam. E a resposta do público foi muito maior do que eu imaginava, comprovando isso da forma mais bonita possível. Estou muito animada para essa nova temporada”, celebra Angélica.“Voltamos mais confiantes, mais à vontade e ainda mais conectados com o público. Vamos receber convidados incríveis, viver encontros que prometem emocionar, divertir e trazer boas reflexões, sempre com leveza e verdade. Acho que o programa encontrou sua identidade, e agora chegamos cheios de energia, novos momentos especiais e muita vontade de continuar construindo conversas que fazem a gente rir, pensar e se reconhecer”, complementa a apresentadora.Como uma verdadeira celebração à convivência, a atração promete levar adiante a fórmula que conquistou o público com a mistura de diferentes gerações, trajetórias e a imprevisibilidade que o formato ao vivo proporciona. A temporada de estreia ocupou o terceiro lugar no ranking de horas assistidas em VOD na categoria Variedades do Globoplay e a segunda posição no ranking de horas assistidas em VOD do GNT no período de exibição. A essência permanece a mesma: um convite irresistível para saborear o acaso de um bom encontro e os prazeres simples da vida com muitos convidados especiais.