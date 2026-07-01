A cantora Rafa Alyce se retratou após as duras críticas feitas a Gusttavo Lima devido ao cancelamento do show que o sertanejo faria em Surubim (PE). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista pediu desculpas publicamente ao Embaixador, aos familiares dele e aos fãs, depois de xingá-lo durante uma apresentação em que o substituiu no palco.\nNa gravação, Rafa afirmou que nunca teve a intenção de atingir a memória da mãe do cantor e atribuiu a reação ao momento de revolta vivido pela plateia.\nEu vim aqui publicamente me retratar, fazer aqui o meu pedido de desculpas ao artista Gusttavo Lima e a toda sua família. Deixar bem claro também que em momento nenhum o meu intuito foi diminuir a memória de sua mãe. Pelo contrário, jamais faria isso, porque mãe é sagrada", declarou.\nGusttavo Lima passa a usar jato de mais de R$ 30 milhões