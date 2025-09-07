Registro do casal ao chegar no Alasca, nos Estados Unidos (Arquivo Pessoal / Débora Lemos)\nApós seis meses viajando em um motorhome, um casal goiano chegou ao Alasca, nos Estados Unidos. Na rede social, o empresário Marcos Venicio, de 67 anos, e a professora Débora Lemos, de 62, comemoram o longo percurso de 32 mil quilômetros dançando e fazendo uma oração. Ao todo, os dois percorreram 13 países do continente americano até chegar a esse estado dos EUA. O casal seguirá viagem por outras cidades do país americano.\nA viagem iniciou em 1º de março deste ano e a chegada aconteceu na última quinta-feira (28). O casal compartilhou todo o percurso, desde o início da viagem com a montagem do motorhome até a chegada ao tão esperado estado do Alasca, nos EUA. Os registros foram publicados na rede social de viagem com a frase 'do lobo guará ao urso polar'.