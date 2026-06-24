A morte de Juli (Lucy Ramos) não representa apenas perda da melhor amiga para Bela (Sheron Menezzes), na trama de Por Você, mas, sobretudo, a ausência da maior referência de amor e cuidado para os filhos Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Sem a figura do pai presente ao longo da infância, que há anos não dá notícias de seu paradeiro, as crianças tinham na mãe seu único suporte familiar. Agora, é em Bela, sozinha e lidando com seus medos e inseguranças, que eles podem se refugiar.Depois de receberem a fatídica notícia, a médica decide levá-los para sua casa e oferecer o amparo de que precisam. Bela tenta transformar sua dor em fortaleza para dar conta das demandas da nova vida, honrando a promessa que fizera a Juli. Cuidar de crianças é algo que nunca esteve em seus planos – quem dirá de quatro –, mas passa a ser a responsabilidade que o destino lhe reservou em meio à já intensa rotina profissional de quem traz novas vidas ao mundo diariamente. Acordar, preparar para a escola, alimentar e vestir são algumas das novas funções que ela passa a cumprir, com um olhar sensível para quem vive o luto. A missão mais árdua para Bela, porém, é compreender as questões individuais de cada um deles enquanto administra o furacão que se tornou sua casa. O primogênito Peixe, seu afilhado, é o mais resistente à mudança. Tomado pela dor da perda materna e pelo ressentimento diante da desigualdade que se estabeleceu entre Bela e Juli depois que a médica deixou a Vila Maravilha, a convivência entre os dois será um desafio constante. Para o jovem órfão, o fato de sua mãe ter morrido num acidente do qual Bela sobreviveu era só mais uma constatação de que a corda sempre arrebenta do lado mais “fraco”. Peixe é um adolescente impulsivo que, por trás da marra, esconde sua doçura e fragilidade. Inicialmente, ele reluta em deixar sua casa na comunidade e em abrir espaço para a presença da médica na família; julga Bela como alguém alheia às suas vivências e dificuldades e ignora a relação profunda que ela teve com sua amada mãe durante décadas. Irmão mais velho, o menino se sente responsável pelos mais novos e pela manutenção do lar como Juli havia deixado. No entanto, logo percebe que seu trabalho como entregador de aplicativo não será suficiente para manter a antiga casa, já com contas em atraso e energia cortada. Uma vez instalado no apartamento de Bela com os irmãos, Peixe demonstra atitudes rebeldes, como fugir da escola e matar aula na rua. Nesse momento, o apoio da melhor amiga Dalila Cristina (Lívia Silva) será fundamental para equilibrar a fase conturbada. Mais flexíveis que o irmão, os gêmeos Glorinha e Ítalo também não escondem a tristeza com a partida da mãe, mas aceitam o apoio de Bela com facilidade, por não terem com quem contar na família. Carinhosa e compreensiva, a menina apoia a médica na nova convivência, ajudando nos cuidados com Samuca e a confortando diante da rebeldia do mais velho. Glorinha surpreende pela garra e determinação como atleta de judô e sonha em se tornar uma grande campeã. Já Ítalo é um adolescente sensível e introvertido, que se sente deslocado na academia de judô onde a mãe o matriculou junto com a irmã. Com o apoio de Bela, ele passa a trilhar um caminho de autoconhecimento e fortalecimento da autoestima, que o levará a descobrir outras aptidões. O pequeno Samuca sente a ausência da mãe de outra maneira. É em pequenos gestos e na imaginação que o menino vive o luto deixado por Juli. O caçula da família é uma criança inteligente e sensível ao que o cerca, com paixões e interesses que se revelam pouco convencionais. A convivência com Bela transforma sua rotina, criando possibilidades de troca e descoberta, enquanto ele encontra seus próprios caminhos para se expressar e se conectar com o mundo. Sob o mesmo teto, os cinco carregam, cada um à sua maneira, as marcas da morte de Juli e tentam seguir em frente. Mas tudo muda quando uma representante do conselho tutelar informa que as crianças não podem permanecer ali irregularmente e serão encaminhadas para uma casa de acolhimento. Já profundamente envolvida com os meninos e comprometida com a promessa feita à amiga, Bela tenta mantê-los em sua residência e argumenta que não há outros familiares que possam ficar com eles. Sem chances num primeiro momento, ela decide lutar judicialmente pela guarda provisória com a ajuda do advogado Gabriel (Thiago Lacerda), seu ex-namorado e atual marido de Vanessa (Alinne Moraes).