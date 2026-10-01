-VÍDEO (1.3462715)\nApós um mês sem beber, o cantor Leonardo foi flagrado pela esposa, Poliana Rocha, com uma garrafa gigante, em Paris (veja o vídeo acima). Além da postagem, um vídeo publicado pela esposa do cantor nas redes sociais mostra ela informando que iria sair para aproveitar Paris. Enquanto atrás dela, o cantor brinca fazendo um sinal com a mão em forma de copo.\nDaqui para frente, só para trás”, concluiu Poliana na postagem que mostra ele com a garrafa gigante na mão.\nNo vídeo publicado na quarta-feira (30), a esposa do cantor conta que estava saindo do hotel no final da tarde para aproveitar a cidade. “Gente, já são quase 17h. Só agora estamos conseguindo sair do hotel. E agora que estamos saindo para curtir Paris. Então, que nosso dia seja abençoado e o de vocês também”, desejou Poliana Rocha.