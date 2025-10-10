Maria Ramos, 81 anos (Reprodução / Doreen Hermanstadt)\nAos 81 anos, a aposentada Maria Ramos está vivendo um sonho que aguardou mais de seis décadas para se realizar: o lançamento de seu primeiro álbum de sertanejo raiz nesta sexta-feira (10).\nNatural de Santana dos Brejos, na Bahia, e moradora de Goiânia desde os quatro anos de idade, ela cresceu entre cantigas, rezas e rodas de viola no interior goiano. Hoje, com a voz firme e o coração cheio de emoção, Maria dá vida a duas canções inéditas — “Meus Pés” e “Engastaiou” — compostas pelo neto, o jornalista Henrique Ramos.\nEu nasci na Bahia e vim pra Goiás com quatro anos. Desde pequena, fui criada na música sertaneja, nas orações e nas festas de fazenda”, relembra Maria, que começou a cantar ainda menina ao lado do irmão.\nZezé se diverte ao ser carregado no colo durante gravação de clipe; vídeo