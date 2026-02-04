“É uma ousadia da minha parte subir no palco e fingir ser a Rita Lee. É uma personagem muito importante para muita gente. Então é muita responsabilidade, e eu sei disso”, admitiu, em entrevista ao POPULAR, a atriz Mel Lisboa, protagonista do espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical. Não é a primeira vez que ela interpreta a rainha do rock brasileiro, Mel já havia vivido Rita em Rita Lee Mora ao Lado, em 2014, mas o desafio, agora, ganha outra dimensão. A produção chega a Goiânia para três apresentações no Teatro Madre Esperança Garrido nesta quinta (5) e sexta-feira (6). A demanda do público goiano foi tão grande que foi necessário abrir uma sessão extra. Inspirado na autobiografia da artista, o musical revisita a trajetória de uma das maiores figuras da música brasileira, reunindo no palco personagens icônicos da MPB e momentos marcantes da carreira de Rita Lee. Com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção de Marco França e Márcio Guimarães, a montagem transita entre teatro e show, com atmosfera de celebração e memória afetiva. Na entrevista, Mel fala sobre a experiência de viver Rita Lee, rodar o País com o espetáculo e sobre a expectativa de reencontrar o público goiano.