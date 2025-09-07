Nesta semana, o teatro e a música dominam a agenda cultural de Goiânia. De 11 a 14, o Teatro Goiânia recebe a temporada da peça A Baleia, com José de Abreu, Luisa Thiré, Gabriela Freire e Eduardo Speroni. O drama, que já ganhou versão para o cinema, traz uma história sobre isolamento, empatia e relações familiares. Para quem prefere rir, a quinta-feira também tem gargalhadas garantidas com A Dieta Final – Toneladas de Humor Volume 3, de Jansen Serra, na Cerrado Cervejaria.\nNa sexta, a dupla sertaneja Matogrosso e Mathias se apresenta na Arena Multiplace com sucessos que atravessam gerações. Para fechar a semana, o Teatro Rio Vermelho recebe Queen Legend e E. Balbo: A Magia de Freddie Mercury, celebrando os clássicos do Queen em show ao vivo. Há ainda festival de música em Pirenópolis e evento literário em Goiânia. Divirta-se.