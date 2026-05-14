Em um espaço onde criação artística, ancestralidade e convivência caminham lado a lado, o Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes abre as portas ao público nesta sexta-feira (15), para a realização do projeto Ateliê Aberto, iniciativa da Associação Jatobá Nascente. A programação transforma o ateliê em um território de encontros, permitindo que visitantes acompanhem processos criativos, conheçam obras em diferentes linguagens e vivenciem de perto a dinâmica coletiva que sustenta o espaço.\nIntegrante da Associação Jatobá Nascente, a artista visual Xica afirma que a proposta busca aproximar diferentes públicos da experiência artística e fortalecer vínculos comunitários. “Ao promover o encontro entre artistas, territórios e diferentes públicos, o espaço cria confluências que beneficiam coletivamente a sociedade, estimulando o acesso à arte, o desenvolvimento do pensamento crítico e filosófico, além da inspiração para novas possibilidades de bem viver, criação e convivência”, destaca.