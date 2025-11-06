-CANTOR BAR BLACK GOIANIA 2 (1.3333435)\nUm artista chamou a atenção da internet ao cantar um modão durante participação com uma dupla em um bar de Goiânia. Trajado com um chapéu, cinto com fivela country e botas, Rony Gonçalves cumprimentou a plateia e surpreendeu quando mostrou seu vozeirão ao interpretar a música “Homens” da saudosa dupla Milionário e José Rico (veja o vídeo acima).\nO palco foi um bar localizado na Avenida Rio Verde, do setor Jardim Presidente. O vídeo, publicado no último domingo (2) pelo fotógrafo Rodrigo Viana em colaboração com a dupla Diego e Leonardo, já alcançou quase 440 mil visualizações nas redes sociais. Na legenda, está escrito: “Em Goiânia é assim”.\nQuase no final do vídeo, o cantor ainda toma uma dose, o que não atrapalha em nada sua voz. Ele arrancou aplausos e gritos alvoroçados do público. Nos comentários, a dupla agradeceu a participação de Rony: