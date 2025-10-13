A trajetória do artista e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Glayson Arcanjo de Sampaio ganhou um novo marco com a entrada de cinco de seus trabalhos no acervo da Pinacoteca de São Paulo, um dos museus mais importantes da América Latina. Produzidas em 2014, as obras chegaram à instituição por meio da doação de um colecionador e integram a exposição permanente da Sala 10, onde dialogam com criações de artistas históricos e contemporâneos.\n“Estar ao lado de nomes fundamentais para a arte brasileira, como Tarsila do Amaral, Márcia Xavier, Benedito José Tobias e J. Cunha, é algo maravilhoso e, de certo modo, surreal. Dividir esse espaço com eles é profundamente emocionante. É um privilégio que reafirma como estudar, pesquisar e fazer arte transformou minha trajetória e me permitiu contribuir com essa história, levando ao público uma obra que olha para a cidade e seus centros urbanos”, diz Glayson, mineiro que vive em Goiânia desde 2010.