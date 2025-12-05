É de Goiás o troféu de Melhor Intérprete do 3º Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall, que celebra a força e a criatividade sonora brasileira. O músico Fabiano Chagas levou a honraria para a casa, em uma celebração realizada na última semana, em São Paulo. Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), o artista lançou neste ano o disco Salas, disponível nas redes sociais. Em entrevista ao POPULAR, ele fala sobre carreira e projetos. Confira.\nFabiano, o que o Prêmio da Música Instrumental representa para a sua carreira?\nApesar de toda a dedicação e preparação para a performance, receber o prêmio de Melhor Intérprete foi, de fato, uma surpresa muito feliz. Desde o início eu sabia que concorreria com grupos de altíssimo nível de todo o Brasil, e, ainda assim, decidi assumir o risco artístico de levar uma apresentação solo, sem qualquer músico acompanhante. Na final, fui o único músico a subir no palco sozinho, levei uma apresentação bem dinâmica explorando tanto o lado virtuosístico quanto a expressividade nas interpretações das obras, fiquei feliz por ter recebido elogios dos jurados e do grande Ivan Lins, compositor homenageado do Prêmio.