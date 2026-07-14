O artista goiano Gerson Fogaça integra a exposição Entre Lugares – Práticas Contemporâneas entre Brasil, Cuba e Porto Rico, em cartaz no Instituto Cervantes, em São Paulo (SP). Aberta para visitação até 14 de agosto de 2026, a coletiva reúne obras de cinco artistas que exploram, sob diferentes perspectivas, nos seus trabalhos, as experiências de deslocamento, pertencimento e identidade. Além de Fogaça, participam Alexis Iglesias (Cuba/Brasil), J. Pavel Herrera (Cuba/Brasil), Ivonne Ferrer (Cuba/EUA) e Bernardo Medina (Porto Rico). Cada artista apresenta uma visão singular sobre os deslocamentos geográficos, afetivos e culturais que marcam suas trajetórias.Entre Lugares faz parte das iniciativas curatoriais internacionais do Museum of Contemporary Art of the Americas – MoCA Américas, voltadas à valorização de artistas vinculados à sua coleção e à criação de plataformas permanentes de intercâmbio cultural. Em outubro de 2025, Goiânia fez parte desse intercâmbio com a exposição Caminhos de Terra e Vento que celebrou o encontro entre Miami e Goiás, com obras de quase 100 artistas, na Vila Cultural Cora Coralina.Depois de São Paulo, Gerson Fogaça tem duas exposições agendadas em novembro. Uma coletiva com Sophia Pinheiro e o mexicano Hector Vargas Salazar no Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC) e uma individual no Museu de Belas Artes de Cordóba, na Argentina. Desde 2013, o artista plástico goiano vem consolidando uma trajetória marcada pelo intercâmbio entre Goiás e o mundo. Nascido na cidade de Goiás, além da carreira internacional, Fogaça acumula no currículo inúmeras exposições nacionais, nos principais centros do País, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Recebeu o prêmio Funarte, no Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais em 2010 e foi selecionado em diversos editais de ocupação de espaços culturais, incluindo a Galeria Vitrine da Paulista em São Paulo e o Espaço Cultural Eletrobrás Furnas.