A cidade como galeria, o muro como suporte e o gesto de colar como afirmação de presença: é nesse território entre arte e urgência que o artista inglês Wilko apresenta, pela primeira vez no Brasil, a exposição de lambe-lambes. A mostra acontece neste sábado (2), às 17 horas, no Müquifü Cultural, no Centro, reunindo um conjunto de obras que traduzem sua mais recente imersão na arte urbana.\nA estreia brasileira marca um novo momento na trajetória do artista, que desde 2024 passou a ocupar o espaço público como extensão direta de seu processo criativo. Conhecido por suas gravuras e pela atuação como serígrafo, Wilko encontrou no lambe-lambe uma forma de tornar sua produção mais imediata, acessível e integrada à cidade.\nFormado em Belas Artes pela Universidade de Birmingham, o artista constrói um repertório visual híbrido, que ele define como “um coquetel baseado em personagens”. Sua obra mistura referências que atravessam diferentes linguagens e períodos, dialogando com influências como Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, além de elementos da escultura tribal e da arte religiosa do Sudeste Asiático.