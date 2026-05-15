Entre linhas que se acumulam e espaços que respiram, o artista visual Mateus Dutra transforma o gesto do desenho em matéria expandida no livro Vão, seu primeiro projeto editorial, que será lançado neste sábado (16), na Cerrado Galeria, no Setor Sul. A publicação reúne gravuras inéditas originadas de cadernos de estudo e revela um processo contínuo de experimentação, no qual a linha ganha novas dimensões por meio da impressão.\nO livro se estrutura a partir da relação entre o gesto miúdo, íntimo e reiterado, e sua ampliação no campo gráfico. Ao articular desenho, mancha e serigrafia, Mateus constrói uma narrativa visual que investiga o espaço e suas tensões, propondo um olhar autoral sobre a paisagem do Cerrado. As imagens evidenciam um percurso em que o desenho não se encerra em si, mas se desdobra em novas materialidades.