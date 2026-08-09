-VÍDEO ARTISTA (1.3442801)\nO artista plástico Wagner Luiz de Morais Pereira, de 73 anos, que morreu em Goiânia, atuou como escultor, cenógrafo e designer de móveis. Ao POPULAR, Murah Lemos, um dos cinco filhos de Wagner, disse que o pai trabalhava pela arte.\nUm homem de muitos amigos, trabalhava pela arte. Buscando a originalidade com inspiração nas curvas da natureza e nas nuances das formas naturais, matemático, tinha a lógica como guia, apreciador da música, destinava seu tempo vago tocando violão, escrevendo e mantendo longas conversas com os amigos”, afirmou o filho, que também é artista plástico com atuação nos Estados Unidos.\nArtista plástico e bisneto de um dos pioneiros de Campinas morre em Goiânia\nVereador que morreu em Nova América deixa legado de dedicação, compromisso e respeito, diz prefeitura