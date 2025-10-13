A Vila Cultural Cora Coralina inaugura a exposição Uma história de Autenticídio, do artista visual e filósofo Ivaan Hansen, nesta quinta-feira (16), às 19 horas. Com curadoria de Joaquim Olivreiro e produção de Rosângela Camargo, a mostra reúne oito telas inéditas que convidam o público a refletir sobre a condição humana, suas fragilidades e urgências, em meio ao excesso de estímulos do mundo contemporâneo. A entrada é gratuita.Reconhecido por uma linguagem autoral e crítica, Ivaan Hansen constrói narrativas visuais que revelam o pensamento, a memória e a dor dos personagens retratados. Elementos simbólicos sobre as cabeças das figuras funcionam como estados mentais materializados, transformando cada obra em um espelho que devolve ao espectador sua própria imagem e inquietações. “Colocar o ser humano como protagonista é lembrar que, apesar de todo o ruído do mundo, ainda somos nós que estamos em jogo. Nossa identidade, nossa autenticidade e nossa própria essência”, afirma o artista.No sábado (25), às 16h30 será realizada uma leitura dramática sobre as obras, com o ator Matheus Gomes. A exposição fica em cartaz até 3 de novembro. A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult Goiás), funciona todos os dias da semana, com entrada gratuita de visitantes das 9 às 16 horas. É permitida entrada de animais de estimação, desde que com coleira. A classificação etária é de 14 anos. ServiçoExposição: Uma história de Autenticídio de Ivaan HansenAbertura: Quinta-feira (16), às 19hVisitação: Até 3 de novembroFuncionamento: das 9h às 16h (a unidade fecha às 17h)Local: Vila Cultural Cora Coralina – Sala Antônio Poteiro / Rua 23 com Rua 3, CentroMais informações: @ivaanhansenClassificação: 14 anos