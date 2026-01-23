Quem circula pelo Setor Universitário, em Goiânia, passou a conviver com uma nova imagem na paisagem urbana. A lateral de um dos prédios da PUC Goiás recebeu nesta semana um novo mural de grandes proporções assinado pelo artista visual goiano Santhiago Vieira (Selon), que decidiu cobrir uma pintura de sua autoria anterior e produzir uma obra inédita para o espaço.\nO contato inicial da universidade com o artista previa tanto a possibilidade de restauração quanto a criação de um novo trabalho. A escolha, no entanto, partiu de Selon. “Considerei mais interessante fazer uma obra nova, que estivesse conectada com o que eu estou produzindo no momento”, afirma. A proposta foi aceita e se tornou o caminho adotado para a intervenção.\nA recepção do público tem sido positiva. O artista relata perceber uma reação de curiosidade e interesse de quem passa pelo local, além da sensação de reativação do espaço. A expectativa é que o mural se consolide como um ponto de referência visual no câmpus e no entorno.