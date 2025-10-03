Obras 'São Jorge' e 'Harpinha no galho de castanha do Brasil' (Divulgação / Tetto Fine Art)\nArtistas de Goiânia se uniram em uma ação solidária para arrecadar alimentos para doação. Entre os dias 3 e 6 de outubro, acontece o Lance Solidário, um leilão virtual no Instagram. A iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos que serão destinados a instituições sociais goianas.\nDurante os dias de evento, organizado pelo perfil da Tetto Fine Art, o público pode acompanhar as postagens das obras e oferecer lances exclusivamente em alimentos — sem qualquer transação financeira envolvida. A dinâmica foi pensada para democratizar a participação e garantir que qualquer pessoa interessada possa colaborar.\nAo POPULAR, a organização do evento explicou que cada peça terá um tipo de alimento como lance inicial, e leva para casa aquele que fizer mais lances pela obra.