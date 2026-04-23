Muito além do sol, do calor e das praias conhecidas nacionalmente, o litoral do Ceará revela histórias de tradição, resistência e profunda conexão com o mar. É esse universo que o Globo Repórter apresenta na edição desta sexta-feira (24), em uma viagem de mais de 500 quilômetros pela costa cearense. O programa mergulha no cotidiano de homens e mulheres que têm o mar como guia para o trabalho, a cultura e a vida. A equipe percorreu diferentes regiões do litoral para mostrar como os ventos, as marés e as paisagens moldam o modo de viver de quem depende das águas para o sustento e para a preservação de tradições centenárias. O Globo Repórter é uma coprodução com a TV Verdes Mares, com reportagens de Aline Oliveira, Alessandro Torres e Isaac Macêdo. “Muitas pessoas vão se reconhecer. As histórias que contamos mostram a importância do litoral, do mar e da praia na vida de quem vive na região”, afirma Aline Oliveira.Entre os destaques estão os jangadeiros cearenses, que enfrentam ventos fortes e os desafios do oceano em busca do peixe que garante o sustento das famílias. Alessandro Torres acompanha uma dessas embarcações e conversa com especialistas sobre os riscos do mar e a singularidade das jangadas locais. O navegador Amir Klink, um dos mais importantes nomes da navegação mundial, e o primeiro a cruzar o Atlântico Sul remando, fala ao programa sobre sua admiração pela jangada cearense. “Por trás da simplicidade, o Brasil é o país com a maior diversidade de embarcações regionais do mundo”, destaca.Nos Lençóis Paracuruenses, ao lado de Paracuru, a cerca de 90 quilômetros de Fortaleza, o vento modela dunas que se transformam continuamente. Durante o período de chuvas, a paisagem ganha ainda mais vida, quando o cenário árido se converte em oásis. É nesse ambiente que o bailarino e educador Flávio Sampaio desenvolve um trabalho com jovens da região. Natural de Paracuru, ele levou o balé para o município e criou uma companhia de dança que passou a movimentar a cidade de novas formas.Na Praia do Preá, a quase 300 quilômetros da capital, reconhecida internacionalmente pelos ventos ideais para o kitesurf, Aline Oliveira conhece Kauan, jovem promessa do esporte. Desde pequeno, ele acompanha a mãe, praticante há 12 anos, que o inspira dentro e fora do mar. Já em Jericoacoara, dentro do Parque Nacional, a imponência da paisagem se soma à força do trabalho coletivo. No vilarejo, Aline Oliveira apresenta o projeto criado pelas irmãs Jeice e Janiele Silva, que reúne mais de mil mulheres de diferentes idades. Por meio do crochê, o grupo gera renda, fortalece o artesanato local e transforma a realidade de diversas famílias.No litoral leste do Estado, em Icapuí, o programa acompanha o trabalho de preservação do peixe-boi-marinho, espécie ameaçada de extinção. A reportagem mostra o monitoramento dos animais na região e o cuidado com os filhotes em tanques localizados em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. “Tenho 20 anos de reportagem e tudo o que vivi nesse programa foi inédito para mim”, afirma Alessandro Torres.Já na comunidade do Pirambu, em Fortaleza, dois irmãos desenvolvem um projeto voltado à saúde mental. Inspirado em uma lenda local, o Quatro Varas utiliza terapias alternativas, recursos naturais e acolhimento para cuidar de quem busca ajuda. “O mar é muito mais do que uma beleza natural. Ele tem uma relação profunda com as pessoas que vivem perto da praia. Tenho certeza de que o público vai se surpreender com as histórias que vamos contar”, destaca o repórter Isaac Macêdo.