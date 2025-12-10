Ede Cury ao lado de Ana Maria Braga e do cantor Leonardo (Reprodução/Instagram Ede Cury e Reprodução/Instagram Leonardo)\nEde Cury, assessora de imprensa do cantor sertanejo Leonardo, que morreu nesta terça-feira (9), já trabalhou com outros famosos como Ana Maria Braga. Nas redes sociais, o cantor se despediu de forma carinhosa de Ede e agradeceu pelos mais de 25 anos de trabalho que tiveram juntos.\nSegundo Leonardo, a assessora foi muito importante da vida dele e do irmão com quem fazia dupla, Leandro, que morreu em 1998.\nSegurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade”, escreveu o cantor.\nMorre Ede Cury, assessora de imprensa do cantor Leonardo