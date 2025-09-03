Astrid Fontenelle está de volta ao comando de Admiráveis Conselheiras, que estreia sua segunda temporada nesta sexta-feira (5), no canal por assinatura GNT e no Globoplay. O programa vai ao ar às sextas-feiras, às 22h45, e segue celebrando a potência, a sabedoria e a trajetória de mulheres inspiradoras com mais de 60 anos.Ao longo de dez episódios inéditos, Astrid recebe nomes que marcaram e continuam marcando a história de áreas como artes, jornalismo, política e ciência. Nesta temporada, participam Irene Ravache, Silvia Poppovic, Regina Casé, Cissa Guimarães, Miriam Leitão, Benedita da Silva, Simone, Eliana Pittman, Sônia Guimarães e Alaíde Costa, mulheres que, com suas histórias, vivências e conquistas, se tornaram referência em seus campos de atuação.“O que o público pode esperar da volta do Admiráveis Conselheiras é uma Astrid mais curiosa e mais atenta a essas mulheres, cuja premissa é serem admiráveis para mim e que eu farei de tudo para que sejam admiráveis para o público também”, comenta a apresentadora.Assim como na primeira temporada, cada episódio é construído a partir de uma conversa franca, íntima e emocionante. Astrid vai ao encontro das convidadas em lugares que têm significado em suas trajetórias para entrevistas que misturam confidências, memórias, humor e reflexões sobre temas como maturidade, carreira, relacionamentos e os diversos papéis da mulher ao longo da vida. A apresentadora aproveita para registrar em seu caderninho vermelho os conselhos e aprendizados que coleciona dessas mulheres extraordinárias.Astrid ainda aproveita para dar o seu próprio conselho para as espectadoras: “Não deixe mais nada por fazer. Faça tudo o que você tem vontade agora. Experimente antes de dormir fazer uma listinha de coisas que você tem vontade de fazer e que por algum motivo não realizou ainda. Vai, vai mesmo, com força. A hora é agora”.Com produção da Cine Group, direção de Patricia Rubano, roteiro de Greice Costa e direção de conteúdo da Globo de Tatiana Costa, Admiráveis Conselheiras reforça um olhar sensível sobre o envelhecer e promove trocas geracionais que inspiram não apenas a apresentadora, mas também o público.