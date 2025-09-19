É possível ver de longe a torre branca com uma cúpula bulbosa que lembra as enigmáticas construções indianas, como o Taj Mahal. O Palácio das Artes, ateliê do artista Omar Souto, destoa por completo da paisagem do Jardim Novo Mundo. A partir deste sábado (20), o espaço será aberto ao público para uma exposição com obras que rememoram as nuances pictóricas e experimentais do trabalho do artista. A entrada é gratuita.\nA ideia é de que a excêntrica edificação se torne um ponto de cultura em Goiânia com exposições de arte, eventos culturais e outras opções de lazer. Construído nos anos 1980 pelas mãos do próprio Omar, o Palácio das Artes brinca com referências da arquitetura indiana, uma paixão antiga do artista, como as portas, vitrais e janelas.\n“Eu também sou pedreiro, gosto de trabalhar em construção civil. Aprendi com meu pai. Tenho o maior respeito por essa profissão. Aliado a isso, sou um grande admirador da arquitetura indiana”, revela o artista. É por essas e outras que o espaço guarda diversas referências asiáticas, como os adornos logo no frontal do ateliê, além dos desenhos das esquadrias e dos portais. "Cada detalhe conta uma história”, completa.