Depois de circular por 13 estados brasileiros, o grupo de dança goiano Ateliê do Gesto volta para casa apresentando o espetáculo infantil Fica Comigo, que ganha temporada neste fim de ano com duas apresentações gratuitas e abertas ao público no Centro Cultural UFG.\nO trabalho voltado para crianças a partir de três anos será apresentado neste sábado (22) e domingo (23), às 17 horas. A apresentação do dia 23 conta com acessibilidade em Libras. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla.\nFica Comigo narra, por meio de movimentos delicadamente coreografados, a história do Senhor Guardador de Memórias — um personagem que dedicou a vida a guardar suas lembranças em caixas. Ao lado de três bonecos que ganham vida em cena, ele revisita momentos marcantes, revelando memórias que, juntas, constroem poesia, afeto e encantamento.