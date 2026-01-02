-Atriz norueguesa (1.3356340)\nA atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lileaas, que está no elenco do filme 'Valor Sentimental' (2025), já morou em Goiás durante um intercâmbio de um ano. Em entrevista à jornalista de cinema Cleide Klock, a atriz contou que adorou nosso país.\nNas redes sociais, a jornalista ressalta o fato inusitado e pergunta se algum goiano já esbarrou com a norueguesa pelas ruas. “A entrevista era para falar do maior concorrente do Brasil no Oscar: “Valor Sentimental” - representante da Noruega - e descobri que a atriz Inga Ibsdotter Lilleaas já morou em Goiás por um ano de intercâmbio! Alô Goiás!!!! Alguém aí esbarrou com ela por aí ? E esse português maravilhoso dela?”, escreve.\n-Atriz Inga Ibsdotter Lileaas (1.3356372)\nGravada em Los Angeles (EUA), a entrevista também contou com Renate Reinsve, protagonista do longa, além dos atores Elle Fanning e Stellan Skarsgård e do diretor Joachim Trier — responsável por 'A Pior Pessoa do Mundo' (2021), vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional naquele ano.