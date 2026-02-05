A atriz e influenciadora Evelin Camargo usou as redes sociais para divulgar seu diagnóstico de câncer.\nEla foi ao hospital após notar um aumento anormal em um dos seios. Evelin relata que, de um dia para o outro, uma de suas mamas triplicou de tamanho. "Inicialmente todo mundo achou que era uma ruptura de prótese, mas depois eu fiz uma ressonância magnética e a gente descobriu que não, ela estava inteira, mas era um líquido em volta da prótese".\nA biópsia desse líquido revelou o câncer. A atriz foi diagnosticada com BIA-ALCL (linfoma anaplásico de grandes células associado a implante mamário). Ela ressalta que não se trata de um câncer de mama, e sim um câncer na mama que pode ser tratado removendo as próteses.\nLauana Prado e Tati Dias reatam relacionamento e surpreendem fãs; vídeo\nVanessa Lopes é resgatada de montanha nos Alpes Suíços