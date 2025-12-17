O espetáculo A Menina que Fala Poemas Descalça, estrelado pela atriz e escritora Thaise Monteiro, estreia nesta quinta-feira (18) e com apresentação também na sexta-feira (19), sempre às 19 horas, no Teatro do IFG – Câmpus Goiânia. A montagem, dirigida por João Bosco Amaral, une poesia, gesto teatral e elementos das seis obras literárias da autora, transformadas em uma narrativa cênica que atravessa memórias, textos e experiências. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada prévia. O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.A peça começou a ser desenvolvida a partir de uma residência artística realizada por Thaise em Portugal, em 2024. A base para a construção da dramaturgia do espetáculo é, segundo o diretor João Bosco Amaral, o trabalho artístico de Thaise como poeta, atriz, artista circense e cantora. A obra mescla diferentes linguagens artísticas e cria um “livro feito de carne, presença e poesia”, como afirma o diretor. Thaise Monteiro é atriz, palhaça e escritora. Recebeu, em 2016, o Prêmio Hugo de Carvalho Ramos com o livro Equinócio e, em 2018, o Prêmio de Incentivo à Publicação Literária. Ela é fundadora da Cia. de Arte Poesia que Gira e da Bibliofuscoteca - uma biblioteca itinerante em um fusca. Além disso, faz parte de outros grupos goianos, como Grupo de Teatro Guará, Farandôla Teatro, Grupo de Teatro Arte Fatos e o Corpo de Voz.Com seis livros publicados, Modus Operandi, Equinócio, A Casa da Rua 1013, À Moda de 22, Sobressalto e Tanatose, Thaise Monteiro é uma das referências na literatura goiana contemporânea. Em 2006 fundou a Cia. de Arte Poesia que Gira, onde desenvolve trabalhos com poesia encenada, varal literário, apresentação de espetáculos e oficinas de formação. O grupo faz parte do coletivo que compõe a Oficina Cultural Geppetto, onde desenvolve suas atividades. \tSERVIÇOEspetáculo: A Menina que Fala Poemas DescalçaData: Quinta-feira (18) e sexta-feira (19), às 19 horasLocal: Teatro IFG Câmpus Goiânia (R. 75, 2-186 - CentroMais informações: www.instagram.com/thaisemonteiropoeta